Leuven is straks gaststad voor de Rode Duivels: "Ze zullen niets tekortkomen"

OHL: "Fier dat de Rode Duivels uitwijken naar ons stadion"

Om 20.45u trappen de Rode Duivels hun oefenmatch tegen Zwitserland op gang in Leuven. In het Koning Boudewijnstadion voetballen is door de avondklok in Brussel (22u) niet mogelijk.

"We zijn natuurlijk heel blij en heel fier dat de Duivels uitwijken naar ons stadion, het is een blijk van waardering", zegt Peter Willems, CEO van OH Leuven. "De voetbalbond is het gewend om in dit stadion te werken, want hier spelen ook de Red Flames en de U21."

"Maar we mogen ook een pluim op onze eigen hoed steken. De infrastructuur is hier goed, we hebben prima kleedkamers en een goed veld. Er wordt inderdaad gezegd dat wij één van de beste grasmatten in België hebben. De Rode Duivels zullen hier niets tekortkomen."