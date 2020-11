Preses Engelse voetbalbond stapt op na kwetsende uitspraken over ras en gender

Zijn letterlijk laatste optreden als voorzitter was vanmiddag bij een hoorzitting van het Britse parlement. Clarke sprak over "gekleurde voetballers", wat in Engeland not done is om te verwijzen naar BAME-spelers (black, Asian, minority ethnic/zwart, Aziatisch en ethnische minderheden).

Hij claimde ook dat Zuid-Aziatische mensen "een andere carrièrebelangstelling" hadden dan te voetballen en dat de IT-afdeling van de FA dat bewees, zei dat homo zijn een "levenskeuze" was en hij suggereerde dat vrouwen niet graag hebben dat de bal hard naar hen wordt getrapt.

Clarkes woorden brachten veel verontwaardiging teweeg in de Engelse voetbalwereld en daarbuiten, ook politiek en maatschappelijk-sociaal. Hij verontschuldigde zich deels in het parlement, maar dat kwam te laat.

"Mijn onaanvaardbare woorden voor het parlement bewezen ons voetbal en hen die het spelen, bekijken, leiden en besturen geen dienst", luidde hij zijn ontslag in.

"Ik ben diep bedroefd dat ik die diverse gemeenschappen heb gekwetst waarvoor ik en vele anderen zo hard gewerkt hebben om ze in onze voetbalcommunity te integreren. Ik wil mij zwaar verontschuldigen."

Het nieuws van zijn ontslag kwam er tijdens een virtuele persconferentie met Engeland-verdediger Tyrone Mings, die meehielp aan een nieuwe code van de FA om gender en ethnische diversiteit meer kansen te geven in trainers- en bestuurdersposities.

Mings reageerde: "We hebben allemaal nog een lange weg te gaan. Als er 1 ding duidelijk is geworden in dit jaar, dan wel dat een pak mensen door heel wat oncomfortabele gesprekken bewust zijn geworden van de problemen in onze maatschappij. Zaken zoals deze zijn niet ideaal."

"Tegelijkertijd hebben we de plicht om te begrijpen wat er omgaat in de wereld en welke terminologie je wel en niet mag gebruiken."

De 63-jarige Clarke, die in septemer 2016 preses werd, ging verbaal al wel eens vaker in de fout, maar deze keer kost hem dit zijn kop. Hij blijft voorlopig wel vicevoorzitter van de FIFA. De FA stelde bestuurder Peter McCormick aan als interim-voorzitter.