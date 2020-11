Primoz Roglic: "Ik weet niet of ik de beste ronderenner van 2020 ben"

Voor Primoz Roglic werd het een dag in Madrid om te genieten. "Mijn ploegmaats en ik hebben er elke dag voor gevochten. Elke etappe hebben we als een eendagskoers beschouwd. Ik ben erg trots op de prestatie die we met zijn allen hebben neergezet", zei de Sloveen.

"Mijn zege in de Vuelta vorig jaar was natuurlijk speciaal, omdat ik toen mijn eerste grote ronde won. Maar ik schat deze overwinning ook heel hoog in, omdat die deel uitmaakt van het geweldige seizoen dat ik achter de rug heb."

Roglic won dit jaar de Tour de l'Ain, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta, maar hij zal in 2020 toch vooral herinnerd worden voor zijn tweede plaats in de Tour achter zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar.

"Ik weet niet of ik de beste ronderenner van 2020 ben", gaf Roglic toe. "Maar wat ik wel weet is dat ik de beste was in de Vuelta. Ik ben blij dat ik mijn seizoen op deze manier kan afsluiten."

"De komende periode neem ik even rust, maar daarna ga ik samen met de ploeg plannen maken voor 2021. Er zijn nog wat doelen die ik wil behalen in mijn carrière. Dat is voor mij een enorme motivatie voor de komende jaren."