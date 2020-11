Ackermann vloert Bennett in millimetersprint, Roglic volgt zichzelf op als eindwinnaar

Etappe 18 in een notendop

Ackermann troeft (heel) nipt Bennett af in de slotrit van de Vuelta

Ackermann houdt nog net stand

De relatief korte rit begon gezapig. Na drie weken bikkelen namen de renners rijkelijk de tijd om te poseren voor een fotootje en was er ook tijd voor een glas champagne. In tegenwijzerzin maakten we een ruime boog om Madrid om dan naar het hart van de Spaanse hoofdstad te rijden.

In de straten van Madrid was Wellens de aanstoker van de vlucht. Onze landgenoot kreeg steun van de kleine Spaanse ploegjes. Eerst Smit en daarna Serrano, een rasechte Madrileen, kwamen aansluiten. De voorsprong van het kopgroepje bereikte nooit de halve minuut, ook niet toen hardrijder Groezdev een handje kwam toesteken.

In de laatste plaatselijke ronde troepte alles weer samen. De trein van Deceuninck - Quick-Step kon de afstand niet overbruggen, dus nam die van Bora het over onder de vod. Ackermann rondde het werk van zijn maats af, al kwam Bennett op de meet nog bijzonder dicht. De tweede eindzege van Roglic in de Vuelta kwam vandaag nooit in het gevaar.