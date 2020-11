Deceuninck-Quick Step zegekoning 2020: "Unieke mentaliteit en DNA van het team"

"Meest uitdagende jaar sinds bestaan van het team"

Nu de Vuelta zijn eindverdict kent, zit het corona-wielerseizoen 2020 er definitief op. Tijd om de balans op te maken bij de verschillende teams. Bij Deceuninck-Quick Step is dat dezelfde balans als de voorbije jaren.

Sinds 2012 voert het team al jaarlijks de ranking aan wat betreft meeste overwinningen per seizoen. Dit jaar won Deceuninck-Quick Step 39 wedstrijden. Dat zijn er 6 meer dan de tweede in de stand, UAE Team Emirates. Vorig jaar won "The Wolfpack" er 68, het jaar daarvoor 73.

De renner met de meeste zeges voor Deceuninck-Quick Step is Remco Evenepoel (9). De renner met de meeste zeges dit seizoen zit met Arnaud Démare in een ander team.

"We hebben een gezegde: "The Wolfpack geeft nooit op", zegt CEO Patrick Lefevere. "Dat hebben we ook dit jaar weer laten zien, het was misschien wel het meest uitdagende jaar sinds het bestaan van het team."

"We werden geconfronteerd met verschillende hindernissen, de coronapandemie die alles op zijn kop zette tot de vele blessures die ons team teisterden. Maar we bleven vechten, geloven en het beste uit elke situatie halen."

"Daarom wil ik iedereen feliciteren. Renners, personeel en sponsors, die hard hebben gewerkt om aan de top te blijven. Deze geweldige prestatie is een bewijs van de unieke mentaliteit en DNA van het team", aldus Lefevere.