Clément Desalle sluit zijn carrière af met de 5e plaats in Trentino, Gajser wint GP

Na een tweede plaats in de eerste race ging wereldkampioen Tim Gajser dankzij de zege in de tweede reeks nog over de Fransman Romain Febvre in de daguitslag. Voor de Sloveen is het zijn 5e GP-zege van het seizoen.

Onze landgenoot Clément Desalle werd twee keer zevende in Italië. De 31-jarige Belg beëindigt zijn laatste GP werd 5e in de uitstlag dankzij onder meer een valpartij van Antonio Cairoli in de tweede reeks.