Novak Djokovic sluit 2020 af als nummer één van de wereld

Novak Djokovic was al min of meer zeker van zijn status als nummer één van de wereld bij de jaarwisseling, maar Rafael Nadal had nog een waterkansje.

De Spanjaard had volgende week dan wel moeten aantreden in Sofia, maar hij past voor het toernooi in Bulgarije.

Djokovic, 33 jaar, is de oudste speler die de ranglijst aan het einde van het seizoen topt.

Hij flikt dat al voor de 6e keer in de laatste 10 seizoenen: 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018.

Djokovic treedt in de voetsporen van Pete Sampras. De Amerikaan sloot van 1993 tot 1998 het tennisseizoen af als koploper op de ATP-ranking.