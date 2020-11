Joe Biden schrapt de Tiegemberg, Oliver Naesen spreekt zijn steun uit

Joe Biden of Donald Trump? Wie de nieuwe president van de VS wordt, is nog altijd niet duidelijk.

Maar als Biden enkele andere verkiezingsbeloftes had gemaakt, dan zou er veel minder twijfel bestaan hebben over zijn (mogelijke) verkiezingsoverwinning.

"Ik schrap de Tiegemberg uit het parcours van de E3 BinckBank Classic zodat Oliver Naesen die koers volgend jaar kan winnen", stelt Biden in een van de grapjes die op Twitter gemaakt werden.

Biden overtuigt in één klap alle kiesmannen en ook Naesen is maar wat blij met de winnaar.