"Roglic zit zeker niet safe, maar ze moeten hem "in quarantaine" krijgen"

Meer nog dan een duel tussen 2 of 3 renners zal het een duel worden tussen de benen. Op dit terrein zal de sterkste zegevieren. Als Roglic de Vuelta wint, dan is dat door zijn regelmaat en dankzij zijn etappezeges, als Carapaz wint is het omdat hij na 3 weken nog een sterk eindschot heeft en als Carthy wint, is het de zege van de revelatie.

Maar als het verschil na vanavond nog altijd maar 5 seconden is, dan denk ik niet dat ze er in de slotrit naar Madrid nog zullen voor koersen. Dan gaan de ploegen elkaar toch gewoon feliciteren. In het wielrennen doen ze dat nog voor de race helemaal is gelopen, in tegenstelling tot Trump en Biden.

Renaat Schotte