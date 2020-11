Tielemans, Praet en Castagne: de Belgische motor van Leicester City

Leicester City draait weer mee aan de top in de Engelse competitie. Het team van Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne lijkt gewapend om dit seizoen een belangrijke rol te spelen in de Premier League. Jordan Blackwell, sportjournalist van de krant "Leicester Mercury", analyseert voor ons de prestaties van de Belgen.

"Youri Tielemans is de coach op het veld"

In zijn 2e seizoen voor Leicester City is Youri Tielemans nog bepalender geworden. Dat komt volgens Jordan Blackwell door zijn nieuwe positie op het veld. "Vorig seizoen speelde manager Brendan Rodgers met 3 spelers op het middenveld: Ndidi verdedigend en Tielemans en Madison als box-to-box-spelers. Maar Youri liep soms wat verloren." "Nu speelt hij een klein beetje lager en heeft hij het spel meer voor zich, waardoor hij veel bepalender is. Hij denkt vooruit en is hierdoor een cruciale speler voor Leicester." "Rodgers noemt hem z’n coach op het veld omdat hij zo intelligent is. Hij leest het spel als geen ander dankzij zijn tactisch inzicht. Kijk maar naar z'n goal tegen Leeds. Hij wist perfect waar hij moest staan na de kopbal van Vardy. Die 2 voelen elkaar perfect aan. Ze weten van elkaar wat ze gaan doen." Hoe onmisbaar Tielemans is, zie je in de statistieken. Hij is de enige speler die, samen met doelman Schmeichel, alle wedstrijden gespeeld heeft. "Rodgers wil wel roteren, maar met Tielemans doet hij dat niet omdat hij beseft hoe belangrijk hij is."

"Als Praet er niet bij is, speelt de ploeg niet op z'n best"

Ook over Dennis Praet hoort Leicester-volger Blackwell enkel positieve commentaren. "Ik praat met veel fans en die zeggen allemaal dat de ploeg niet op z’n best speelt als Praet er niet bij is. Hij is heel populair omdat hij eigenlijk zelden slecht speelt." "Tielemans wisselt soms heel spectaculaire wedstrijden af met andere, waarin hij afwezig lijkt en dan valt het hard op. Bij Praet is dat anders. Hij is een constante allrounder, goed in de tackle, snel in de diepte, strak in de passing en hij onderschept veel ballen." Rodgers gebruikt hem zowat overal op het veld als een allround middenvelder en dat werkt een beetje in zijn nadeel. "Als Tielemans eens wat rust nodig heeft, zal Praet zeker op zijn positie komen." Maar hij kan ook op de rechterkant spelen, zoals in de gewonnen match tegen tegen Manchester City waar hij samen met Castagne zeer goed speelde. "Hij is een belangrijke speler, maar omdat hij zo allround is zal er misschien niet altijd één duidelijke basisplaats zijn voor hem."

"Timothy Castagne has been superb!"

"Timothy Castagne has been superb!" Jordan Blackwell schuwt ook voor hem de superlatieven niet. De verdediger kampt momenteel met een hamstringblessure, maar heeft volgens de Leicestervolger een sterke indruk gemaakt. "Vroeger kocht Leicester spelers die jong waren, wel potentieel hadden, maar tijd nodig hadden om gewend te worden aan het ritme van de Premier League. Met Castagne haalden ze een ervaren speler die meteen vol inzetbaar was." De Rode Duivel scoorde in z'n eerste wedstrijd tegen West Brom en assists tegen Burnley en Manchester City zorgden voor een nominatie als speler van de maand september. "Castagne werd gehaald als vervanger voor Ben Chilwell die naar Chelsea vertrok, maar ik denk dat de supporters van Leicester hem al vergeten zijn." Manager Rodgers prijst vooral zijn indrukwekkende fysiek, zijn kracht, zijn snelheid en ook zijn kopspel. Allemaal attributen die belangrijk zijn op zijn positie in de Premier League.

Titel wordt moeilijk, maar Europa League kan.