Anderlecht Women speelt woensdag Europees: "Is het nog wel verantwoord?"

Anderlecht speelt morgenavond Europees in het Lotto Park. RSCA Women neemt het om 19.30u op tegen Linfield Ladies, de Noord-Ierse kampioen, in de voorrondes. De rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde is de inzet van de match.

"De meisjes hebben hier een heel jaar voor gevochten. Dit is een mooie beloning", vertelt coach Patrick Wachel aan onze redactie.

"We hebben kansen om door te stoten naar de eindfase. Mijn groep is zeer gretig en heeft heel veel ambitie."

"We kennen onze tegenstander van vorig jaar, toen we hen geklopt hebben."

"Op papier is dit zeker en vast een haalbare kaart, maar de wedstrijd moet natuurlijk nog altijd gespeeld worden."