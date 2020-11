Gamen en toch sportief bezig zijn? Het kan met deze interactieve games

Door de coronamaatregelen verloopt de herfstvakantie een beetje in mineur. Ook tijdens deze golf van de coronacrisis is blijven bewegen en sporten cruciaal. De druilerige herfstdagen zijn niet altijd een bondgenoot, maar Sporza gaat in een nieuwe reeks van "blijf sporten" op zoek naar hulpmiddelen.

Gamen doen we meestal vanuit onze luie zetel. Toch kunnen we onze gameconsoles omvormen tot ware fitnesstoestellen. Van boksen tot dansen, er is voor elk wat wils. Met deze games kan je vanuit je woonkamer calorieën verbranden tijdens de druilerige herfstdagen.

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

Mensen met een Switch hebben de unieke kans om de beste fitnessgame op de markt te spelen. Ring Fit Adventure werd vorig jaar gelanceerd en werd dit jaar een immens succes omdat fitnesszaken overal ter wereld de deuren moesten sluiten door de coronapandemie. Ring Fit Adventure komt met de Ring-Con, een soort virtuele pilatesring, en een band voor je bovenbeen om al je bewegingen te registreren. Wat deze game uniek maakt, is het feit dat je geen individuele oefeningen doet, maar een verhaal volgt waarin je naar nieuwe levels jogt, squat of springt. Onderweg moet je bovendien draken verslaan. Als dat geen overtuigend argument is, weten we het ook niet meer.

Just Dance 2020 (Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Wii, Stadia)

Verander je living in een dansvloer met de klassieker Just Dance. Virtuele dansers nadoen en punten krijgen op nauwkeurigheid: dat is Just Dance. Je kan de heupen zo nog eens losgooien nu de discotheken toe zijn, en je zweet de kilo’s er zo af: twee vliegen in een klap. Voor de laatste editie hoef je ook geen extra accessoires bij te kopen. Via de gratis app Just Dance Controller kan jouw smartphone al je moves registreren. Extra reden om Just Dance 2020 te kopen: Just Dance 2021 komt eraan in november, waardoor je de editie van 2020 aan een voordelig prijsje kunt kopen.

Fitness Boxing (Nintendo Switch, PS4)

Is dansen niets voor jou? Stap dan de virtuele boksring in met Fitness Boxing. In de game leer je verschillende boksbewegingen aan van persoonlijke trainers met de twee Joy-Con-controllers van de Switch die functioneren als bokshandschoenen. In de spelmodus voor twee spelers kan je bubbelpartners en knuffelcontacten naar hartenlust tegen het digitale canvas meppen. De ideale game dus om de coronafrustraties weg te meppen.

Beat Saber (PS4, PC)

De gamers onder ons met een virtual reality-bril kunnen aan de slag met een van populairste VR-games: Beat Saber. Het spel wordt niet gezien als een fitnessgame, maar mag dat label zeker krijgen. Net als Just Dance is Beat Saber een ritmegame. In tegenstelling tot Just Dance krijg je hier echter twee lichtsabels waarmee je op tijd gekleurde blokken die op je afvliegen moet doorhakken. Simpel, maar heel verslavend. Fans van Star Wars kunnen hun innerlijke Luke Skywalker loslaten en zich een jedi wanen. Geloof ons vrij, na een kwartiertje Beat Saber sta je in het zweet.

Retro: Wii Sports (Wii)