"UEFA overweegt EK volgend jaar enkel in Rusland te organiseren"

Volgens het huidige format moet EURO 2020 in 12 speelsteden in verschillende landen georganiseerd worden. Afgelopen zomer stak de coronacrisis daar al een stokje voor en het toernooi werd dan ook verschoven naar de zomer van 2021.

Intussen houdt de tweede coronagolf Europa echter in een wurggreep en beterschap lijkt nog niet voor meteen. 24 spelersselecties die in de zomer van volgend jaar doorheen Europa reizen met in hun zog media en eventueel ook fans, lijkt met de dag een onwaarschijnlijker scenario te worden.

Eerder gaf UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al toe dat de UEFA meerdere scenario's achter de hand houdt voor EURO 2020 en dat zelfs een toernooi achter gesloten deuren tot de mogelijkheden behoort.

Volgens Le Parisien zou de UEFA nu eerder geneigd zijn om het EK in 1 land te organiseren, met Rusland als eerste optie, aangezien dat al ervaring heeft met de organisatie van het WK 2 jaar geleden. Aan Le Parisien wou de UEFA niets bevestigen. De Europese Voetbalconfederatie benadrukte in een reactie aan de krant dat ze de tijd wil nemen om een correcte beslissing te nemen omtrent de uiteindelijke organisatie van het toernooi.