Van Aert ziet "interessant" Tour-parcours: "Gele trui is mogelijk in 1e week"

"De eerste week ziet er heel goed uit voor mij"

waren er vrij veel etappes voor de klassementsmannen in de eerste week. Volgend jaar is dat anders."

Denkt Van Aert aan de gele trui in de week? “Het parcours leent er zich toe. De gele trui ligt binnen mijn mogelijkheden. Maar dat zijn dingen die je pas kan najagen als we een plan hebben opgesteld met de ploeg."

"Het is een meer klassiek Tour-parcours dan dat van dit jaar. We krijgen een normalere eerste week en die ziet er heel goed uit voor mij. Op de Mûr-de-Bretagne zullen we een lastige sprint krijgen."

Het Tour-parcours van 2021 valt in de smaak bij Wout van Aert. "Het eerste wat me opviel, is dat er meer tijdritten zijn. Dat juich ik toe", reageert Van Aert.

We hebben nog niet gesproken over mijn rol in de komende Tour. Daarvoor is het nog te vroeg.

Van Aert zou dus een iets andere rol kunnen krijgen bij Jumbo-Visma? "We hebben nog niet gesproken over mijn rol in de komende Tour. Daarvoor is het nog te vroeg."

"Zullen we met Primoz opnieuw de Tour proberen te winnen? Dat is iets dat pas in de winter besproken wordt. We zullen het dan ook over onze tactiek hebben. Maar het is niet omdat we dit jaar de Tour nipt verloren hebben, dat we het niet goed aangepakt hebben."