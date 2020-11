Door merg en been: Vanheusden schreeuwt het uit van de pijn na zware knieblessure

Na een luchtduel met KVO-spits Gueye kwam Vanheusden slecht neer aan het penaltypunt. Meteen was duidelijk dat het ernstig was, want de aanvoerder van Standard schreeuwde het uit van de pijn.

In het lege stadion ging het stemgeluid van de centrale verdediger door merg en been. Scheidsrechter Visser liet eerst doorspelen, Gueye scoorde, maar dat doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Vanheusden, kersvers Rode Duivel, werd daarna afgevoerd op een brancard en vervangen door Kostas Laifis. Hij kreeg van de Cyprioot nog een kus op zijn voorhoofd.

Voor de jonge Vanheusden zou het de tweede zware knieblessure in zijn nog prille voetbalcarrière zijn. Hij was eerder al het slachtoffer van een zware blessure aan zijn knie in september 2017 toen hij nog voor Inter speelde.