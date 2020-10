José Mourinho is groots in nederlaag: "Antwerp verdiende de zege"

Dat José Mourinho niet tevreden was over de prestatie van zijn eigen team bleek al bij de rust: Dele Alli, Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso en Carlos Vinicius mochten alle 4 in de kleedkamer blijven na een povere 1e helft.

"Ik had wel 11 spelers willen wisselen tijdens de rust", zuchtte de Portugees na afloop. "Ik durfde niet meteen al mijn 5 wissels te gebruiken omdat ik nog een lange 2e helft vreesde."

"Wij hebben een ruime kern met veel spelers die speelkansen verdienden. Het is mijn verantwoordelijkheid om ze die kansen te geven, maar het is ook hun verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen. Vanavond hebben ze mijn toekomstige keuzes wel wat makkelijker gemaakt."

"Ik had een goeie prestatie verwacht van mijn team, maar daar is niets van in huis gekomen. Antwerp was gemotiveerder en speelde met meer passie en verlangen. Ze hebben verdiend gewonnen en wij verdiend verloren. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Deze nederlaag is mijn schuld."