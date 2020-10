Sporteconoom over zaalsporten: "Misschien beter seizoen laten schieten"

Profclubs in de zaalsporten die door corona in de problemen komen, zouden een beroep moeten kunnen doen op de overheid voor steun. Dat zegt sporteconoom Thomas Peeters. "Ik denk dat onze overheid er goed aan zou doen om een aantal sportclubs die een goed businessmodel hebben door de crisis te helpen."

Thomas Peeters, professor sporteconomie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, ziet een duidelijke tegenstelling met het voetbal: "In het basketbal of volleybal is er heel weinig ruimte om te besparen, bijvoorbeeld op de lonen van de spelers. Bovendien halen clubs in de zaalsporten weinig tot geen inkomsten uit de tv-rechten." "Die clubs hebben vaak dit jaar al heel wat kosten gemaakt", zegt Peeters. "Ze hebben bijvoorbeeld schermen geplaatst in hun VIP-ruimte, hun zitjes aangepast, enzovoort. In die zin zijn die clubs veel meer vergelijkbaar met de horeca, hun matchen zijn eigenlijk meer een soort evenementen."

"De impact is duidelijk heel groot"

Komend weekend hervat de volleybalcompetitie zonder publiek. En volgende week start ook de basketbalcompetitie. Basketbalclub Luik trok deze week al aan de alarmbel. "Als we tot nieuwjaar zonder publiek moeten spelen dreigt een faillissement", zo luidde het. "Het is natuurlijk nog wachten op de jaarrekeningen", zegt Peeters, "maar het is duidelijk dat de impact heel groot is in die sporten."

"Misschien beter dit seizoen even laten schieten"