Jan Vertonghen: "Wij zijn een outsider voor de Europa League-titel"

Benfica had vanavond weinig moeite om Standard opzij te zetten in de Europa League. Het was wel wachten tot de 2e helft voor het 1e doelpunt viel, maar vanaf toen liep het als vanzelf. Nieuwkomer Jan Vertonghen voelt zich prima bij zijn nieuwe ploeg: "In België onbekend, maar wij hebben een heel sterke ploeg."

"Ik denk dat we de wedstrijd professioneel en agressief zijn ingegaan", analyseert Jan Vertonghen bij Peter Vandenbempt. "We namen de match vooraf dan ook heel serieus en dat resulteerde in een erg goede 1e helft met veel kansen." Hoe sterk Benfica ook was, het was wachten tot de 2e helft voor het 1e doelpunt viel. Vertonghen: "Na die 1e goal kwam er meer ruimte, Standard leek ook moe. We waren misschien slordiger dan in de 1e helft, maar over het algemeen was het een heel goede match van ons."

Benfica ontwikkelde de hele match lang een verschroeiend tempo, wat zich uitte in druk en balcirculatie. Standard had moeite om dat tempo te volgen. "We trainen al vanaf dag 1 op dat hoge baltempo. De meeste ploegen willen hier ook voetballen, waardoor we de bal hoog op het veld kunnen terugwinnen. Iets wat vandaag heel veel gebeurde."

"Champions League niet halen deed pijn"

Benfica was heel dicht bij de Champions League, maar werd in de derde voorronde geklopt door PAOK. "Is dat al verwerkt?", vraagt Peter Vandenbempt zich af. "Dat deed wel pijn, ja", moet Jan Vertonghen bekennen. "Het was bovendien mijn 1e match hier en ik mocht mezelf wel wat aanrekenen. Ik heb het proberen zo veel mogelijk van me af te zetten en we hebben sindsdien alles gewonnen. We kunnen nu van de Europa League een doel maken. Voor het Belgische publiek zijn we misschien minder bekend, maar wij hebben een erg sterke ploeg. Wij zijn een outsider." Een opvallende verschijning bij dit Benfica is in elk geval coach Jorge Jesus. Vertonghen: "Een heel bijzondere trainer. Elke training of bespreking, hij zit er kort op. Dat heb ik nog nooit gezien en ik heb al veel trainers gehad. 3-0 voor of 6-0 achter? Het is altijd alles geven met hem."

Veel luisteren en oefenen en dan zal ik er uiteindelijk wel eens een woordje Portugees uitflappen