Jan Vertonghen en maats zijn Standard duidelijk de baas met 3 goals na de rust

Benfica - Standard in een notendop:

Benfica kan overwicht nauwelijks vertalen in kansen

Pas kort voor de rust snuffelde de thuisploeg nog eens aan de openingstreffer. Bodart bokste een voorzet weg in de voeten van Pizzi. Vanuit het halve maantje pakte die uit met een volley, maar zijn schot ging over het lege doel.

Veel doelrijpe kansen leverde de blitzstart van Benfica uiteindelijk niet op. Bodart moest op het kwartier wel zijn kunnen tonen op een gevaarlijk afstandsschot van Everton. Niet veel later kwam Benfica pas echt dicht bij de 1-0. Tavares zette Fai en Vanheusden vlotjes in wind, maar Nunez kon net niet bij zijn strakke voorzet.

Benfica verkeerde in bloedvorm met 15 op 15 in eigen land en liet dat ook vanaf de aftrap zien. De studieronde werd overgeslagen en de Portugese topclub greep Standard meteen bij de keel. De bezoekers zagen af onder het hoge tempo en raakten niet over de middellijn.

Penalty’s helpen Benfica aan ruime zege

Ondanks het overwicht bleven de kansen dus beperkt voor Benfica, maar kort na de rust kwam de thuisploeg dan toch op voorsprong. Bokadi tikte Waldschmidt aan in de zestien en de bal ging op de stip. Pizzi faalde niet en schonk Benfica zo een perfecte start van de tweede helft.

Op het uur kwam Standard plots dicht bij de 1-1. Een hoekschop landde aan de tweede paal bij Vanheusden, maar zijn schot werd nog gepareerd door Vlachodimos. Even later ging de bal nog maar eens op de stip voor Benfica, dit keer na een licht contact tussen Fai en Tavares. Waldschmidt joeg de 2-0 hoog in doel.

Een kwartier voor het einde mocht Standard de boeken definitief dicht doen. Pizzi besliste de wedstrijd met zijn tweede van de avond. Met wat geluk, want zijn schot week nog af op Bokadi en liet Bodart zo kansloos achter.

In de slotfase had ook Standard nog een penalty verdiend na een duidelijke overtreding van Gonçalves op Gavory, maar scheidsrechter Letexier legde de bal net buiten de zestien. Veel zou het niet uitgemaakt hebben, want Benfica was duidelijk een maatje te groot.