Basketbalbond en turnbond schrappen ook trainingen voor kinderen onder 12 jaar

In tegenstelling tot wat eerst werd gedacht, dat alle sportactiviteiten voor kinderen onder 12 jaar konden blijven doorgaan, hebben verschillende sportbonden de trainingen voor die leeftijdsgroep ook verboden.

"Na de publicatie van het nieuwe federale Ministerieel Besluit werden de maatregelen in de sportwereld alweer gewijzigd. De grote verandering hierbij is dat ook indoor sporten voor -12-jarigen tijdelijk wordt stopgezet", meldt Basketbal Vlaanderen.

Ook bij de turnclubs worden alle trainingen voor kinderen onder de 12 jaar stilgelegd. "Alle sportactiviteiten indoor in clubverband voor alle leeftijden, ook voor geboortejaar 2008 of later, zijn niet langer toegelaten", klinkt het bij de GymFed.