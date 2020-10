José De Cauwer over Tom Dumoulin: "Er moet iets aan de hand zijn"

"Of ik verrast was dat Tom Dumoulin vandaag niet meer van start zou gaan? Absoluut", opperde José De Cauwer tijdens de uitzending van de 8e etappe.

"Een paar dagen geleden stelde men nog dat het beter zou zijn om uit te rijden en om zo dichter bij zijn niveau uit het verleden te komen. Ik dacht hetzelfde."

"Niets hoefde nog in deze Vuelta. Hij kon zijn eigen ding doen, maar er is beslist dat het niet goed genoeg was of dat deze Vuelta er te veel aan was. Zo wou hij niet blijven koersen."

"De echte reden kennen we nog niet. Als dit de beste keuze was, dan moeten we dat aannemen."

"Bij Jumbo-Visma zullen ze gegevens hebben en kan men zien of hij bijvoorbeeld in een neerwaartse spiraal zit. Dan is het misschien beter dat ze hem uit deze Vuelta gehaald hebben."