Timmers zwemt naar zevende plaats op 100m vrije slag in Boedapest

Pieter Timmers, vice-olympisch kampioen op de 100 meter zwom als lid van de New York Breakers naar de zevende plaats. Hij bleef met zijn tijd (47"46) bijna een seconde boven zijn Belgische record op de 100m vrije slag (46"54).

De overwinning was voor de Amerikaan Zach Apple (DC Trident) in 45"94, voor zijn landgenoot en de wereldkampioen in zowel groot als klein bad, Caeleb Dressel (46"42).

Timmers werd nadien ook vierde met de New York Breakers in de 4x100m gemengd vrije slag in 3'19"67. Winnaar DC Trident was 2"07 sneller.

Maandag werd Timmers al twee maal vierde, in de 4x100m vrije slag en de 4x100m wisselslag. De 32-jarige Timmers zwemt in de Hongaarse hoofdstad zijn laatste competitie.

Timmers en de andere Belgische in de International Swimming League, Valentine Dumont, komen zondag en maandag opnieuw in actie in de Duna Arena voor de zesde manche van de International Swimming League.