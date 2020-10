Rennersvakbond CPA pleit voor meer samenwerking tussen organisatoren, teams en renners

"Daarin hadden we in 600 kilometer niet alleen 15.000 hoogtemeters overwonnen, maar moesten we telkens bij het ochtendgloren opstaan voor eindeloze verplaatsingen en moesten we onze maaltijd in de bus nemen. In die omstandigheden vreesden we voor onze gezondheid. En die staat bij deze heersende pandemie voorop."

"We willen onze positie verduidelijken", schrijft de CPA. "Op het hoogtepunt van een voor iedereen lastig en stresserend seizoen, waren we uitgeput door de inspanningen van de vorige dagen."

Met de open brief hebben de wielrenners gereageerd op de controverse die vrijdag ontstond bij de 19e etappe in de Ronde van Italië. Die rit van 258 kilometer tussen Morbegno en Asti werd na rennersprotesten tot 124,5 kilometer herleid, tot grote onvrede van de Girodirectie.

'Ja, we hadden wellicht vroeger met de organisatie en de wedstrijdjury kunnen gaan praten, maar elke keer we dat in het verleden deden, werden we niet gehoord. Zelfs niet als er ernstige ongevallen gebeurd waren. Noch als we vroegen een parcours te herbekijken, verplaatsingen te beperken of aankomstzones veiliger te maken."

"In Morbegno deden we een voorstel, dat uiteindelijk ook aanvaard werd. Een groter protest had veel ergere consequenties kunnen hebben voor de Giro.'

"We zijn niet bang van wat regen of kou. Dat bewezen we wel door eind oktober de Stelvio op te klauteren. Maar nog eens een zware beproeving - een lange etappe bij slecht weer - aan het einde van een slepende Giro, was in onze ogen te veel voor ons immuunsysteem."

"Daarom vroegen we om de nodeloos lange etappe, die bij regenweer afgewerkt zou worden, met een honderdtal kilometer in te korten."

"Wij zijn ook maar gewone mensen"

"Persoonlijk hebben we daar alle mogelijke inspanningen voor gedaan. We reisden en zetten daarbij onze gezondheid en die van onze families op het spel. We hebben altijd alles gegeven, ondanks verdwaalde spandoeken en motards die ons van de fiets reden."

"Wij zijn degenen die altijd aan de frontlinie staan en we zijn de organisatoren en de teams dankbaar dat ze er samen met ons in dit bijzonder moeilijk jaar toch een volwaardig seizoen van hebben kunnen maken."

"Hoe dan ook zijn we niet uit op nog meer controverse", gaat de CPA voort. "Wel willen we proactief meewerken aan een oplossing. We benadrukken dat met de samenwerking van alle stakeholders het wielrennen kan groeien. Onze sport moet progressie maken, zowel wat betreft veiligheid als wat betreft spektakelwaarde."

"Vermoeidheid en frustraties stapelden zich in ons lichaam op en dat kwam er vrijdag in Morbegno allemaal even uit. Velen denken misschien dat we helden zijn, maar we zijn maar gewone mensen, met sterktes en zwaktes. We zijn bezorgd om onszelf, onze familie, onze teammaats en stafleden."



"We zijn blij dat we met de Tour de France in Parijs zijn aangekomen en met de Giro d'Italia in Milaan en hopen dat met de Vuelta a Espana ook op een veilige manier in Madrid te kunnen doen."



"Hopelijk kunnen we in 2021 alle wedstrijden rijden, van de befaamdste tot de allerkleinste. Ze zijn ons allemaal dierbaar. In goede en in slechte tijden is het wielrennen ons dierbaar. We zijn in die sport wel de meest blootgestelde actoren en verdienen dat er naar ons geluisterd wordt. Ook als we iets vertellen wat niet bevalt."