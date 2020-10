Voetbalclubs: "12 maanden coronacrisis en we lopen 150 miljoen euro mis"

Voetballen is nog toegestaan op het hoogste niveau, supporteren niet. De tribunes blijven leeg en dat betekent een gevoelig verlies voor de clubs.

Ongeveer een kwart van hun inkomsten halen clubs uit tickets. "Na 12 maanden coronacrisis zullen we makkelijk 150 miljoen euro misgelopen zijn. Op een totaal van 320 miljoen euro inkomsten, exclusief transfers. Dat is zeer groot", legt Peter Croonen uit in De zevende dag.

"We zijn in overlevingsmodus gegaan. Hopelijk krijgen we snel weer supporters in het stadion, maar vanzelfsprekend wordt dat niet", weet hij.

Dit weekend kunnen 3 matchen niet doorgaan omdat de clubs met te veel coronagevallen zitten. Speeldagen uitstellen, is voorlopig niet aan de orde.

Croonen: "Een van de mogelijkheden is dat we de play-offs niet spelen, maar laat ons hopen dat het zover niet hoeft te komen. Als we een stuk van de media-inkomsten mislopen, vrees ik voor de clubs."



"Die inkomsten vormen momenteel onze reddingboei. Anders zie ik clubs omvallen."