Zidane verrast na 2 thuisnederlagen: "Ideaal moment voor een Clasico"

Real Madrid zit in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van coach Zinédine Zidane verloor afgelopen zaterdag thuis van Cadiz en slikte ook in de Champions League een thuisnederlaag: 2-3 tegen Sjachtar Donetsk.

"In het voetbal heb je nu eenmaal ups en downs. Dat moet je aanvaarden. We hebben het moeilijk tegen teams die zich diep terugtrekken. We vonden geen oplossing en slaagden er niet in om bij een achterstand de rug te rechten."

Het lijkt niet het ideale moment om af te reizen naar Barcelona, maar Zidane ziet dat anders. "In Barcelona krijgen we de ideale gelegenheid om ons blazoen op te poetsen. We beleven moeilijke momenten, maar het is net dan dat sterke karakters en geweldige voetballers opstaan."

Natuurlijk is dat tegen Barcelona niet evident. Er zal in een leeg stadion gespeeld worden, maar een Clasico blijft een Clasico. Het wordt moeilijk, maar dat is goed voor ons. Het is exact wat we nu nodig hebben."

"In voetbal kan alles snel veranderen, de eerstvolgende wedstrijd is altijd de beste optie om dat af te dwingen." Van Eden Hazard is er nog geen spoor in de selectie van Real Madrid, Thibaut Courtois is wel van de partij.