Wereldbeker 2022: op 7/12 kennen Rode Duivels tegenstand in kwalificaties

De Rode Duivels en de 54 andere Europese landen zullen in de kwalificaties onderverdeeld worden in 10 groepen: 5 groepen van 6 landen en 5 van 5 landen, met telkens heen- en terugwedstrijden.

De 10 groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde, de 10 nummers 2 spelen in maart 2022 nog play-offs met 2 landen die uit de UEFA Nations League komen.

Deze 12 landen strijden voor de laatste 3 Europese plaatsen op het WK in Qatar, dat pas eind 2022 (21 november-18 december) gespeeld wordt. De Qatarese zomers zijn immers te warm.

Voor de loting van de kwalificaties zullen de landen op basis van hun FIFA-ranking na afloop van de groepsfase in de Nations League in november dit jaar onderverdeeld worden in 6 potten. België is daarin nummer 1. De Europese kwalificaties lopen van maart tot november 2021.