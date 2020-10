La Liga-baas: "Vertrek Messi zou geen drama zijn voor competitie"

Met nog één jaar op zijn contract drong Lionel Messi plots aan op een vertrek bij Barcelona. Het clubicoon wou na 16 jaar andere oorden opzoeken, maar na een lang welles-nietesspelletje bleef hij in Catalonië.

La Liga-baas Javier Tebas maakt er zich niet al te druk om. "Hij is er dit jaar nog. We zullen wel zien wat hij volgend seizoen doet", zegt hij. "Maar hij zal er goed over moeten nadenken, want het merk Messi-Barcelona kan een stevige klap krijgen."

"Voor La Liga zou het geen drama zijn als hij vertrekt. Cristiano Ronaldo is vertrokken (naar Juventus), Neymar is vertrokken (naar PSG) en dat zijn ook geen drama's geweest."

"De Franse competitie heeft geen grote sprong gemaakt op het internationale toneel door de komst van Neymar. Dat is de realiteit. Zij die denken dat de spelers een competitie maken, zijn verkeerd."