Vandegoor: "Dit coronajaar wielrennen was er één om nooit te vergeten!"

De eerste Belgische koers na de lockdown

De Fransman Sénéchal wint en is daar uitermate blij mee. Net als de organisatoren. Er wordt opnieuw gekoerst, de kop is eraf.

We staan moederziel alleen aan de finish, publiek is daar niet toegelaten. Een aankomstboog, een man met een vlag en naakte nadarhekken. We brengen live verslag uit alsof het een nieuwelingenkoers betrof: in open lucht, zonder commentaarhok en op basis van wat we zelf kunnen zien bij de passages aan de streep.

Zondag 5 juli is het zover: de eerste "postcoronakoers" wordt georganiseerd in Rotselaar, door kledingfabrikant Vermarc. Klanten Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal nemen hun verantwoordelijkheid en tekenen present. Net als Eddy Merckx, die het startschot geeft, en heel veel perslui.

Een verkeerslicht in het commentaarshok

Toegegeven, dat zorgt toch voor een lichte spanning, want in Lombardije hield het virus in het voorjaar lelijk huis. Het hotel waar we ieder jaar verblijven, is alleen stiekem geopend voor de wielerteams.

Enerzijds horen we Marc Van Ranst zeggen dat hij dit jaar onder geen enkel beding in een vliegtuig stapt. Anderzijds lezen we artikels in kwaliteitskranten die wijzen op de aanwezigheid van superfilters in vliegtuigen waardoor de sanitaire veiligheid kan worden gegarandeerd.

Voor het startpodium van Sanremo staat alleen een tiental fotografen. Vanaf een meter of 30 wuiven we uitbundig naar Kenneth Vanbilsen. Hij ziet er de humor van in.

Toeristen of zakenreizigers zijn niet gewenst. Het toont toch de ernst van de situatie in Italië. We interviewen Patrick Lefevere, op een normale manier, over het drama van Fabio Jakobsen. Renners krijgen we niet te zien, alles verloopt via Zoom.



In San Remo moet ik hartelijk lachen wanneer we in ons commentaarhok kruipen. Om tegenliggers op de trap te vermijden moeten we een verkeerslicht activeren.