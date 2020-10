Moet ook RWDM match uitstellen door corona? "Ze vallen als vliegen"

Bij RWDM hebben vier spelers, twee leden van de staf en negen andere personeelsleden en vrijwilligers positief getest op het coronavirus. In totaal zijn er dus 15 positieve gevallen. Iedereen zit in quarantaine. Donderdag zijn er nieuwe tests en zou duidelijk moeten worden of de match tegen Lierse Kempenzonen van zaterdag in gevaar is.