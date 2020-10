Alaphilippe: "Ik houd van de kasseien, volgend jaar wil ik terug naar de Ronde"

Zijn miserie van zondag weerhoudt hem er niet van om zijn liefde voor Vlaanderens Mooiste te verklaren: "Ik houd van de kasseien, het is een totaal andere stijl van koersen: wilder, brutaal, nerveus, hard, echt speciaal. Het is pure wielrennerij! Daarom wil ik volgend jaar terugkeren naar Vlaanderen."

"Ik dacht eerst dat het erger zou zijn: mijn schouder en mjin hand deden veel pijn. Ik had daar toch wat geluk, hoewel ik niet kan ophouden te denken wat het was geweest als ik mijn race kon voortzetten. Al bij al ben ik blij dat ik de kans had om deze koers als wereldkampioen te ontdekken in zo'n sterk team."

Het zag er zo mooi uit: Alaphilippe brak de finale open op de Koppenberg, wat later is de Fransman van Deceuninck-Quick Step nog alleen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel op pad, die andere 2 topfavorieten.

Zijn klavertje 4: "WK, Tour-zege, geel en Brabantse Pijl"

De Ronde was zijn laatste race van een memorabel seizoen. "Het was een speciaal, mooi en bizar jaar tegelijk. Ik had enkele fantastische momenten, maar ook slechte. Het was een rollercoaster van emoties, op en naast de fiets."

"Ik denk trouwens dat veel renners die emoties voelden, want de pandemie dit jaar gooide iedereen in het onbekende. Daarom dat weer mogen koersen in augustus na zoveel maanden break voelde als een bonus."

Wat is het hoogtepunt van zijn wielerjaar? "De wereldtitel, dat was al lang een droom van mij. Ik jaag er al jaren op en heb er heel hard voor gewerkt. Met mijn ritzege in de Tour, wat een echte opluchting was, de 3 dagen die ik in het geel mocht rijden enmijn succes in de Brabantse Pijl kan ik heel blij zijn met het totale plaatje."

"Volgend jaar wil mijn mooie trui zo veel mogelijk eer aandoen, daarom wil ik ook zo graag terugkeren naar Vlaanderen. Daar koersen deed me beseffen hoe hard ik de kasseien miste."