Italiaans bondscoach: "Ganna versus Evenepoel in tijdritten en vergeet ook Van Aert niet"

"Hij heeft zoveel kracht en potentieel", bewierookt Davide Cassani Filippo Ganna, het nieuwe Italiaanse goudhaantje. De Italiaan van Ineos won in deze Giro al twee tijdritten en rondde tussendoor ook een vlucht in stijl af.

"Ik ken Filippo al een tijdje. Toen hij nog een stuk jonger was, namen we hem mee op stage. Hij was toen nog een junior en kon de klimmers op een lange klim bijbenen. Ook dat kan hij dus. Hij heeft hard gewerkt op de piste en is nu ook een fenomeen op de weg."

Ganna is een man voor Tokio volgend jaar. "Hij werkt al 4 jaar met de achtervolgingsploeg, maar ook in de olympische tijdrit kan hij een favoriet zijn. We moeten zijn programma goed uitdokteren."

In het werk tegen de klok lijkt Ganna onklopbaar. "Hij won het Italiaans kampioenschap, domineerde in Tirreno-Adriatico en lijkt ook in deze Giro niet te kloppen."

In de Ronde van San Juan botste hij begin dit jaar op Remco Evenepoel. "Dat is waar. Het is jammer dat Remco niet in deze Giro is, want dat zou een uitdaging geweest zijn."

"Of dat het duel van de toekomst wordt in de tijdritten? Zeker. Zij zijn de sterksten. Maar vergeet ook Wout van Aert niet, want ook hij kan nog verbeteren."

"Zijn capaciteiten als tijdrijder, dat verbaast me wel bij Remco. Hij is een lichtgewicht, maar is erg sterk. De aerodynamica zit dus zeer goed, maar hij is ook gewoon zeer krachtig."