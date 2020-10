Nino Schurter neemt wraak voor WK-misser met Europese titel

Het EK stond normaal gezien gepland in mei 2020 in het Oostenrijkse Graz, maar door de coronacrisis werd het opgeschoven naar het najaar in Monte Tamaro in Zwitserland.

8-voudig wereldkampioen Nino Schurter had zo een week na zijn mislukte WK (9e plaats) meteen een kans om de ontgoocheling door te spoelen in eigen land. De Zwitser stelde nu niet teleur en pakte zijn eerste Europese titel.

De Fransman Titouan Carod en de Zwitser Mathias Fluckiger, ook op het WK op het podium, gingen opnieuw met de ereplaatsen lopen. Wereldkampioen Jordan Sarrou moest vrede nemen met de 5e plek.

Schurter volgt op de erelijst Mathieu van der Poel op, die het EK mountainbike moest laten schieten voor de Ronde van Vlaanderen.

Bij de vrouwen stond er opnieuw geen maat op wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Ze reed solo naar haar tweede titel van het jaar. De Nederlandse Anne Terpstra veroverde zilver, de Oekraïense Yana Belomoina brons. De Belgen misten het EK door coronabesmettingen in de ploeg.