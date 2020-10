Courtois na nederlaag: "Dit is een goede zaak, want het is een wake-upcall"

"Nederlaag is een goede zaak, want het is een wake-upcall"

"We zullen de wedstrijd moeten analyseren en wat moeten bekijken", zegt Courtois na de wedstrijd op de clubwebsite. "Onze eerste helft was erg slecht. Ik moest drie of vier keer in actie komen, we wonnen de individuele duels niet en de tegenstander was beter dan ons in vrijwel elk aspect."

"De tweede helft waren we iets beter, maar we slaagden er maar niet in om te scoren, ze waren goed georganiseerd. Als je moet achtervolgen bij zulke teams, wordt het erg lastig."

"Maar een nederlaag is altijd een goede zaak, want het is een wake-upcall om weer aan het werk te gaan. Om de dingen die we slecht deden te verbeteren. We moeten er niet te veel belang aan hechten. We moeten vooral onze thuiswedstrijden winnen."

"Tegen Sjachtar Donetsk zullen we een goede prestatie moeten leveren, de wedstrijd winnen zodat de met zelfvertrouwen naar Camp Nou kunnen gaan voor het duel met Barcelona."