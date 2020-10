16 coronagevallen bij Waasland-Beveren, match tegen KVO afgelast

Waasland-Beveren maakte gisteren al bekend dat 9 spelers positief getest hebben.

Vandaag blijken 16 werknemers van de club positief, maar dat zijn niet allemaal spelers. Het gaat ook om mensen uit de technische staf en andere medewerkers.

De match tegen KVO van maandagavond gaat niet door. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de hoogste klasse uitgesteld moet worden, omdat er te veel besmettingen in een team (meer dan 7) zijn vastgesteld.

Dinsdag wordt Waasland-Beveren opnieuw getest. De resultaten van die test worden woensdag verwacht.