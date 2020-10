Vuelta: Gilbert niet bij 7 Belgen van Lotto-Soudal, Sunweb neemt Van Wilder mee

Dinsdag begint de 75e Vuelta met een bijna compleet Belgische Lotto-Soudal selectie. De Pool Tomasz Marczynski is de vreemde eend in de bijt. Als 36-jarige is hij de wegkapitein, in 2017 won hij trouwens 2 ritten in de Vuelta. Het is zijn 5e keer Spanje.

Kopman Tim Wellens debuteert dan weer in de Vuelta, voor 4 jongeren wordt het de eerste gronde ronde. Wellens rijdt zondag de Ronde en staat dinsdag in Irun aan de start van een eerste geaccidenteerde rit. Wellens deed al 3 keer mee in de Tour en 3 keer in de Giro, waar hij 2 keer een rit won.

Stan Dewulf (22), Brent Van Moer (22), Gerben Thijssen (22) en Kobe Goossens (24) gaan voor de eerste keer 3 weken aan de slag. Rémy Mertz en Tosh Van der Sande, die 2 keer 3e werd in de Vuelta 2019, maken de boel compleet.

Gilbert dacht bij zijn forfait voor de Ronde en Roubaix, dat hij misschien nog de Vuelta zou halen. Maar zijn gebroken knieschijf - in de 1e rit in de Tour - speelt hem nog parten. Hij was iets te snel weer aan de competitie begonnen om de klassiekers te halen. Maar de kniepijn haalt het dus.



Op 8 november arriveert de Vuelta in Madrid, vorig jaar won Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma verdedigt zijn titel.