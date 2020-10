Trek-duo leeft zonder stress toe naar RVV: "Hebben allebei al klassieker op zak"

Stuyven: "De kansen zijn bijna op"

Stuyven heeft met Mads Pedersen ook een ploegmaat die het kan afmaken, kijk maar naar Gent-Wevelgem, waar de Deen de beste was in de sprint van een elitegroep. "Dat is motiverend voor het hele team. We hebben elk al een klassieker op zak en dat zorgt voor minder stress. Veel renners hebben net wel stress omdat ze nog niets gewonnen hebben en de kansen bijna op zijn."

Is het een voordeel dat veel renners een grote ronde (de Tour) in de benen hebben? "Dat kan, maar er zijn uitzonderingen die dat niet nodig hebben zoals Mathieu van der Poel. Is het iets voor de toekomst? Het zal niet gebeuren, dus we moeten er niet te veel over nadenken."

"De Ronde van Vlaanderen is de laatste grote afspraak van het seizoen. Ik kijk ernaar uit. De sfeer zal door het gebrek aan toeschouwers heel speciaal zijn. Hoe dan ook zullen we deze wedstrijd lang onthouden. Maar eens je in "the zone" bent, ben je toch enkel bezig met jezelf en je concurrenten."

Voor Jasper Stuyven zat er zondag door een lekke band op een slecht moment niet meer in dan een ereplaats in Gent-Wevelgem. Hij was naar eigen zeggen wel goed genoeg om mee te zijn voorin. Dat wil hij in de Ronde van Vlaanderen graag bewijzen. "Het zal een speciale dag zijn", zegt hij op de Facebook-pagina van Trek-Segafredo.

Pedersen last rust in voor Ronde van Vlaanderen: "Geen risico's nemen"

Pedersen: "Ik ben fit voor zondag"

Ex-wereldkampioen Mads Pedersen was dan wel de beste in Gent-Wevelgem, in de Scheldeprijs moest hij opgeven met een probleem aan zijn hamstring. Is het euvel van de baan? "Ja, het probleem is opgelost en ik ben klaar voor zondag. Ik vond het jammer dat ik moest opgeven, maar het was de juiste beslissing."

"Het hele team zit in een goede flow en iedereen is heel gemotiveerd. Ik ben er zeker van dat we iets kunnen doen zondag. Het deelnemersveld is heel sterk, maar wij zullen zeker meedoen voor de overwinning. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn niet de enigen die snel met de fiets kunnen rijden, dat zagen we ook in Gent-Wevelgem."

"Het ideale scenario zondag? "Jappe" die 1 minuut voor zit op de rest en ik die de sprint voor de tweede plaats win."