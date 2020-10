Gezien in Vive le Vélo: De truc van Pogacar en Van Aert vs. Van der Poel

"Pogacar sliep de dag van de tijdrit uit tot 10u"

Gast aan tafel Allan Peiper - ploegleider bij Team UAE - heeft met Alexander Kristoff een schaduwfavoriet voor de Ronde in de gelederen. Enkele weken geleden had hij in de Tour met Pogacar ook een shaduwfavoriet voor de eindzege in de ploeg, en die maakte op de voorlaatste dag het onmogelijk geachte waar.

"Ik was eerste ploegleider in de Tour en had zo mijn eigen idee over het verloop", blikt Peiper terug. "Vooraf wist ik dat de tijdrit naar La Planche de Belles Filles beslissend ging zijn, daar kwam alles samen. Maar we wisten dat Tadej een goede tijdrijder is."

Met een formidabele tijdrit maakte Pogacar een dag voor het einde nog een minuut goed op Roglic, en dat was geen toeval. "Niet om te stoefen, maar op de dag van de tijdrit deden we alles wat we moesten doen", zegt Peiper. "We zijn 's morgens naar daar gereden en hadden een hotel voorzien om het parcours nog 1 keer te verkennen. Maar we hebben het uiteindelijk niet gedaan", verklapt Peiper.

"Ik heb Tadej de keuze gelaten: wil je verkennen of wil je uitslapen? Uiteindelijk heeft hij tot 10u geslapen en een halfuur op de rollen gereden. Tot 11u heeft hij kunnen ontbijten om dan pas naar het ander hotel te gaan. Daardoor heeft hij de hele dag geen stress gehad."