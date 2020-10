Telenet Baloise Lions wordt vanaf 2021 Baloise Trek Lions

Toon Aerts, Lucinda Brand en co rijden vanaf 1 januari 2021 niet meer voor Telenet Baloise Lions maar voor Baloise Trek Lions.

"Onze trouwe partners Baloise Insurance en Trek Bikes erkennen dat het veldrijden op dit moment geen makkelijke periode doormaakt", zegt sportief manager Sven Nys.

"We zijn dan ook enorm dankbaar te kunnen melden dat zij in deze moeilijke periode een extra inspanning willen leveren om ons project te ondersteunen."

"Samen met Baloise en Trek hebben we enorm veel vertrouwen in ons team en het project dat we uitrollen met onze opleidingspiramide. Samen willen we blijven bouwen en vechten voor deze mooie sport."



"The future is bright, zeker met Shirin van Anrooij en Thibau Nys die Toon Aerts en Lucinda Brand zo goed aanvullen. Maar eerst moeten we samen deze uitdagende periode overwinnen", besluit Nys.