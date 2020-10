Geen koers in het Kuipke: Zesdaagse van Gent uitgesteld door corona

De Stad Gent en de organisatoren Golazo en Christophe Sercu onderzochten de afgelopen weken alle opties om de Zesdaagse van dit jaar coronaproof te kunnen laten doorgaan. Samen hebben ze vastgesteld dat de huidige coronamaatregelen en de infrastructuur van het Kuipke het niet toelaten om een veilige zesdaagse te organiseren.

"De Zesdaagse is bij uitstek een publieksevenement en leeft van een gevulde zaal. Wat normaal de charme van het Kuipke is, maakt het net in deze omstandigheden een plek die niet geschikt is om met correcte gezondheidsmaatregelen voldoende volk binnen te laten", zegt Christophe Sercu.

"Zonder de sfeer en de interactie tussen renners en publiek, valt eigenlijk de essentie van een zesdaagse weg. Om nog maar te zwijgen van de moeilijkheid om een voldoende sterk deelnemersveld uit de hele wereld aan de start te krijgen."

De tickets voor deze editie blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Dan zal de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent plaatsvinden van 16 tot 21 november 2021.