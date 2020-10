De Cauwer: "Denk dat renners minder fouten zullen maken zonder publiek"

In Vive lé Vélo - leve de Ronde telt Karl Vannieuwkerke af naar de Ronde van Vlaanderen. Gisterenavond deed hij dat samen met José De Cauwer, Anna van der Breggen en Dave Bruylandts. Ze hadden het onder andere over de voordelen van koersen zonder publiek.

"Ik hoop dat ik D'hoore aan de zege kan helpen"

Anna van der Breggen won de Ronde van Vlaanderen al een keer in 2018. In haar ploeg Boels-Dolmans zitten dit jaar 4 vrouwen die dromen van de zege: Jolien D'hoore, Chantal Blaak, Amy Pieters en Van der Breggen zelf. "In Gent-Wevelgem kon je wel zien dat Jolien in vorm is, Amy ook en Chantal ook. Dat zijn drie meiden die onwijs gemotiveerd zijn voor de Ronde. Dat is voor hen de koers die het hoogst op het lijstje staat en ze zijn nu op het goeie moment in vorm." Vannieuwkerke had een scenatio klaar: Stel Van der Breggen komt in groepje met 5 terecht met daarbij ook D'hoore. Helpt ze haar aan de zege? "Ja, ik hoop dat ik dat kan doen. We kijken hoe de koers loopt en hoe zwaar het zal zijn natuurlijk. Maar als ik bergop meekan en de anderen niet, maar ik weet dat ze vlak achter me zitten, dan zul je me niet op kop zien rijden." "Dat vind ik net mooi aan wielrennen. Je maakt een plan als ploeg en dat draait niet altijd om een iemand. Je voelt die motivatie in die ploeg. Dat is het mooiste om zo starten."

"De renners zullen minder fouten maken nu er geen publiek is"

Het wordt een speciale Ronde van Vlaanderen want deze editie zal er geen publiek aanwezig zijn. "Dat wordt een aparte beleveing, ook voor de renners en rensters", denkt José De Cauwer. "Ze gaan, denk ik, minder fouten maken. Door het publiek hol je jezelf sneller voorbij en zo maak je fouten." Van der Breggen: "Bij de Waalse Pijl was het ook al zo. Je rijdt die Muur van Hoei op en het is stil. De beleving is anders. Als je andere jaren omhoog rijdt, dan hoor je door het publiek niet veel in de oortjes, nu wel. In de Ronde zijn er zo veel stukken." De communicatie zal dus vlotter lopen. Je kan zelfs horen als iemand zijn versnelling verandert. Maar ex-renner Bruylandts ziet toch ook een nadeel. "Met publiek kun je dieper gaan. Als je vroeger naar de Muur reed en al dat volk stond daar dan kon je nog door die Muur rijden. Dat laatste tikkeltje extra zal zonder publiek ontbreken."

