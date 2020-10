"Miguel-shirts" van Anderlecht brengen 6.381 euro op voor strijd tegen Leukemie

6.381 euro. Dat is het exacte bedrag dat de "Miguel-truitjes" van Anderlecht hebben opgebracht. Het geld gaat naar de "Stichting Me To You", die leukemiepatiënten helpt en onderzoek naar de ziekte steunt.

Miguel Van Damme koos dat goede doel zelf uit. Er werd bij hem opnieuw leukemie vastgesteld en zijn behandeling bleek niet te werken.

"Het is een heel mooi bedrag dat de stichting goed kan gebruiken", zegt voorzitter van de stichting Philippe Vindevogel. "Het zal integraal genut worden voor wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen tegen leukemie."

"We zijn de spelers, staf en alle supporters die een bod uitbrachten bijzonder dankbaar."