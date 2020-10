"Education First wil dat Giro stopgezet wordt na 2 weken, UCI weigert"

Het coronavirus rukt de laatste dagen ook op in het wielerpeloton. Dinsdag verlieten Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott en Michael Matthews de Giro door positieve testen. Ook 17 politie-agenten uit de Giro-karavaan zijn in quarantaine gegaan na coronabesmettigen.

Education First maakt zich zorgen en Eurosport is te weten gekomen dat de Amerikaanse ploeg een brief heeft geschreven naar de organisatie, de UCI en andere stakeholders om de Giro definitief te beëindigen op de 2e rustdag.

"Er zullen nog meer coronagevallen opduiken ten gevolge van de positieve testen van deze week. Het zou beter zijn als de Giro stopgezet wordt dan dat het ene na het andere team zich terugtrekt door positieve gevallen", staat te lezen in de brief.

EF stelde ook nog voor om op z'n minst nog 2 testrondes in te lassen voor de rustdag van maandag. En als er voor de rustdag nog positieve gevallen aan het licht komen, stelt de ploeg voor om de Giro nog voor de rustdag stop te zetten.

Maar de UCI heeft het voorstel van EF afgewezen. "We staan nu voor de uitdaging om het seizoen af te werken en dat kunnen we enkel maar doen door met deze ingesteldheid samen te werken en een eenheid te vormen", reageerde UCI-baas David Lappartient.