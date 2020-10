Van Den Spiegel: "Als we ons voorjaar willen beschermen, is het zondag examen"

"Nog een tandje bijzetten zondag"

"Zodra we in de Vlaamse Ardennen zijn, waar een goeie 80% van de koers zich afspeelt, is alles zo goed als hermetisch afgesloten. Zowel qua mobiliteit als alle aantrekkingspunten naast het parcours."

Met Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs was er al een soort generale repetitie wat de coronamaatregelen betreft in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen zondag. "Maar we moeten toch nog een tandje bijzetten", klinkt het bij Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) in De Afspraak.

Mensen zijn het al beu dat ik het zeg, maar blijf gewoon thuis en kijk televisie. Het voorjaar komt er heel snel aan en als we dat willen beschermen, is het zondag dus examen.

Zowel de Nederlandse ritten in de BinckBank Tour, de Amstel Gold Race als Parijs-Roubaix zijn al afgelast. Waarom kan de Ronde van Vlaanderen wél gereden worden? "We zijn heel vroeg begonnen aan de voorbereiding", verklaart Van Den Spiegel.

"De Amstel Gold Race kon eigenlijk wel doorgaan, maar werd gepakt in snelheid door de plotse strenge maatregelen in Nederland."

Wat als er ook in België nog verstrengingen komen vrijdag? "Oke, we moeten ons schikken naar wat er beslist wordt. Maar op vandaag twijfelen we er niet aan dat we een veilige koers kunnen organiseren zondag. Mensen zijn het al beu dat ik het zeg, maar blijf gewoon thuis en kijk televisie. Het voorjaar komt er heel snel aan en als we dat willen beschermen, is het zondag dus examen."

Zou de Ronde van Vlaanderen zondag ook gereden worden als er niet zoveel geld mee gemoeid ging? "Dat was voor ons niet de eerste reflex. We willen koers organiseren. We moeten ons ook niet gaan wentelen in zelfmedelijden, er zijn wel meer mensen die het moeilijk hebben, in de zorg bijvoorbeeld."

"Maar al onze inkomstenbronnen staan onder druk. Maar dat geldt voor de hele sector. Wielrennen is al een sport die het in normale tijden moeilijk heeft. We kunnen er wel even tegen, we houden er ook rekening mee dat komend seizoen ook gehypothekeerd kan worden."

"Is het nadien ook nog die situatie, moeten we wat gaan herdenken en met creatieve concepten komen die er momenteel nog niet zijn. Virtueel koersen, daar kan je nog extra stappen in zetten, maar niets kan tegen het echte koersen op."