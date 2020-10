Neymar doet met hattrick beter dan (de Braziliaanse) Ronaldo

Peru had in de WK-voorrondes nog nooit kunnen winnen van Brazilië, maar kwam dit keer wel 2x op voorsprong. Neymar wiste vanaf de stip de vroege 1-0 van Carrillo uit en iets voorbij het uur maakte Richarlison snel gelijk na de 2-1 van Tapia.

De wedstrijd leek dan af te stevenen op een draw, maar het venijn zat voor Peru in de staart. Met een nieuwe penalty maakte Neymar er in het slot 2-3 van en diep in de toegevoegde tijd prikte hij ook nog de 2-4 binnen.

Met zijn hattrick zit Neymar nu aan 64 interlandgoals. Daarmee doet hij beter dan Ronaldo Luís Nazário de Lima, kortweg Ronaldo. Die bleef steken op 62 doelpunten in 98 wedstrijden. In de topschutterslijst aller tijden van Brazilië moet Neymar enkel nog de legendarische Pelé laten voorgaan. Die maakte er 77 voor zijn land.

In de WK-kwalificaties in Zuid-Amerika deelt Brazilië na 2 wedstrijden de leiding met Argentinië, dat met 1-2 ging winnen in Bolivia. Martinez en Correa maakten de Argentijnse doelpunten. Het was van 2005 geleden dat Argentinië nog eens kon winnen in La Paz, waar het moeilijk voetballen is op meer dan 3.600m boven zeeniveau.