Bondscoach-in-nood Vidarsson: "Van Luxemburg via Lokeren en Londen naar IJsland"

Na een positieve coronatest van een van de medewerkers is de volledige sportieve staf van IJsland in verplichte quarantaine gegaan. De IJslanders moeten daarom vanavond beroep doen op Arnar Vidarsson als interim-coach. Tussen de hectiek door reageerde Vidarsson deze middag aan de telefoon op Radio 2.

Na de 2-1-nederlaag tegen Engeland van afgelopen zondag proberen de Rode Duivels vanavond in Reykjavik opnieuw het goede gevoel terug te vinden. Voor de IJslanders was het sowieso al een stevige opgave, maar het coronavirus besloot er gisteren nog een schepje bovenop te doen.

"Gelukkig had ik een heel goede taxichauffeur"

"Ik ben net geland in IJsland na een avontuur deze nacht", vertelt Vidarsson. Ik had gisteren een wedstrijd in Luxemburg met de IJslandse beloften. Na de wedstrijd vernam ik dan het nieuws dat de staf van de eerste ploeg in quarantaine zat en dat de bond wou dat ik zo snel mogelijk naar IJsland kwam om de ploeg te helpen vanavond."



"Ik moest gisterenavond dan van Luxemburg naar Lokeren, om mijn wagen af te zetten", vertelt Vidarsson, die in de Oost-Vlaamse stad woont. "Gelukkig had ik een heel goede taxichauffeur die mij naar de luchthaven van Luton in London heeft gebracht. Daar had ik dan deze ochtend een vlucht naar IJsland."