Ook Cristiano Ronaldo test positief op corona

Woensdag verliet Cristiano Ronaldo zijn Turijnse bubbel sneller dan toegelaten om zich bij de Portugese selectie te voegen. Omdat 2 personen bij Juventus positief hadden getest op corona had Ronaldo in principe langer in quarantaine moeten blijven, maar daar veegde hij zijn voeten aan.

Zo stond Ronaldo afgelopen zondag gewoon op het veld voor de Nations League-match tegen Frankrijk. Alle sterren van Frankrijk, zoals Mbappé en Pogba, gingen nadien gretig met hem op de foto.

Maar nu blijkt Ronaldo dus besmet geraakt te zijn met het coronavirus. "Hij voelt zich goed, heeft geen symptomen en gaat nu in quarantaine", laat de Portugese bond weten.

De interland van Portugal tegen Zweden van aanstaande woensdag gaat gewoon door zoals gepland.