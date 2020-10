België verovert 10 medailles (5x goud) op EK baanwielrennen voor de jeugd

Een jaar geleden moest België het op het EK baanwielrennen in Gent stellen met amper 1 titel en 4 medailles, maar in Fiorenzuola d'Arda (Ita) revancheerden de Belgen zich op knappe wijze.

De goudhaantjes bij uitstek waren junioren Marith Vanhove en Katrijn De Clercq, die samen goud wonnen in de ploegkoers en elk apart ook nog eens Europees kampioen werden op de 500 meter (Vanhove) en puntenkoers (De Clercq).

De andere Europese titels kwamen er van belofte Jules Hesters op de afvalling en Noah Vandenbranden op de kilometer bij de junioren. Die laatste voegde daar nog een zilveren medaille aan toe op de scratch.

Voor de rest was er ook eremetaal voor Julie De Wilde (brons op de achtervolging), Fabio Van den Bossche (brons in het omnium), Tuur Dens (brons op de scratch) en Shari Bossuyt (zilver in de puntenkoers).

Voor Bossuyt zat er misschien nog meer in, maar zij kwam op de voorlaatste dag ten val in de afvalling en brak daarbij haar sleutelbeen.