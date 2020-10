Manager Bahrain-McLaren: "Juiste keuze om Teuns niet naar Tour te sturen"

Met Pello Bilbao heeft Bahrain-Mclaren voorlopig een renner op het podium (3e) staan in de Giro. En manager Rod Ellingworth gelooft in de kansen van de Spanjaard. "We houden alle opties open in dit gekke jaar, maar hij is in goede vorm."

"Pello Bilbao kwam goed uit de Tour en nu proberen we hem zo goed mogelijk te ondersteunen in Italië. Hij kan het podium halen of toch beter doen dan zijn zesde plek in 2018."

"Het uitvallen van Geraint Thomas en Simon Yates is een klap voor de Giro. We hadden liever een open gevecht gehad, maar misschien kan Pello profiteren van de open wedstrijd. Zijn vertrouwen groeit."