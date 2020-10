MotoGP: Italiaan Petrucci wint thriller in de regen op Le Mans

Vlak voor de start werd gegeven gingen de hemelsluizen open boven Le Mans. Het zou voor een knotsgekke editie van de GP van Frankrijk zorgen. Zo ging levende legende Valentino Rossi al in de eerste ronde onderuit.

Ook WK-leider Fabio Quartararo miste zijn start compleet. Hij koos daarna voor de zekerheid, een optie die zou lonen, want met zijn 9e plaats in de daguitslag doet hij nog een goeie zaak.

De strijd om de overwinning was net zo prangend, waarbij op een gegeven zelfs 4 rijders nagenoeg naast elkaar door dezelfde bocht doken. Danilo Petrucci, die de voorbije jaren ook al op het podium eindigde in Le Mans, had stalen zenuwen in de bewogen finale.

De tweede plaats was voor de Spanjaard Marquez. Niet zesvoudig wereldkampioen Marc, die er na zijn armbreuk nog altijd niet bij is, maar wel zijn broer Alex.