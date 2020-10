Jan Bakelants is besmet met het coronavirus: "Maar hij voelt zich goed"

"Jan voelt zich goed, het gaat om milde symptomen. Hij blijft nu zeven dagen in quarantaine en komt niet meer in competitie dit seizoen", laat zijn team weten in een korte mededeling.

Bakelants reed de voorbije weken nog heel wat wedstrijden op het hoogste niveau. De Belg van Circus-Wanty Gobert was er onder meer bij in Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl.

"Dit stilhouden was gemakkelijker geweest"

Op Instagram reageerde Bakelants ondertussen ook op zijn positieve test. "Sinds het nieuws over mijn positieve coronatest in de media kwam, ben ik overstelpt met steunboodschappen. Hoewel ik dankbaar ben dat zoveel mensen met mijn gezondheissituatie inzitten, vind ik dat die boodschappen ook een deel zijn van het probleem."

"Er wordt een stempel gedrukt op mensen die Covid-19 hebben en er openlijk over communiceren. Deze ochtend vernam ik het nieuws van mijn positieve test. Ik was wat vermoeid en had milde symptomen. Ik blijf nu in quarantaine en ik zou genezen moeten zijn over een paar dagen."

"Deze quarantaine en een goede contactopsporing zijn de meest effectieve manieren om het virus te bestrijden. Vandaar ook mijn open communicatie over mijn besmetting. Toch heb ik gevoeld dat er veel moed voor nodig is om de mensen met wie je contact hebt gehad in te lichten over je besmetting."

"Dit stilhouden was gemakkelijker geweest en ik hoop dat mijn open communicatie wat van het stigma wegneemt en dat het het werk van de contactopspoorders wat gemakkelijker kan maken in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat niemand dit virus wil overdragen. De schaamte die ons ervan weerhoudt om de juiste maatregelen toe te passen, is het laatste dat we nu nodig hebben."